Tweede verdachte aangehouden voor overval

Op 11 augustus 2016 werd de eetgelegenheid aan de Verzetslaan overvallen door drie gemaskerde personen. De drie personen hadden het personeel bedreigd en gingen er met een geldbedrag vandoor. In februari vorig jaar is er al een 28-jarige man uit Purmerend aangehouden. Onderzoek leidde naar een 30-jarige vrouw uit Spijkenisse. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte. Het onderzoek gaat verder.

2016179887