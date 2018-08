Getuigen gezocht van winkelinbraak

Rond 03.40 uur werd via het openbreken van een ruit in de voordeur ingebroken in een winkel in de Brugstraat. Na onderzoek trof de politie geen verdachten aan in de omgeving van de winkel.



Bij de inbraak is mogelijk gebruik gemaakt van een personenauto die later in de nacht na een melding teruggevonden is op het Kort Land in Bodegraven. De melder zag drie personen weglopen van de auto.



Er is inmiddels aangifte gedaan. De politie zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben.



Signalement verdachten winkelinbraak

Het gaat om twee mannen, 16 à 18 jaar, die geheel in het zwart gekleed waren. Hun capuchons bedekten volledig hun gezicht.



Iets gezien of gehoord?

De recherche zoekt getuigen van deze winkelinbraak en is op zoek naar (particuliere) camerabeelden op de route tussen de Brugstraat en het Kort Land in Bodegraven. Heeft u iets gezien of gehoord, heeft u informatie of beschikt u over camerabeelden, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem dan via M, 0800-7000.



Uploaden camerabeelden

Klik hier voor het uploaden van camerabeelden.