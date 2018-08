Slachtoffer heterdaadsituatie belt tien uur later 1-1-2

De man belde omstreeks 16.45 uur met de meldkamer om de poging inbraak van tien uur daarvoor te melden en deed aangifte. Het slachtoffer lag om 06.00 uur boven te slapen in zijn woning aan de Koningin Emmalaan. Hij werd opgeschrikt door een harde klap. Toen hij op het geluid afging, zag hij een persoon in de tuin staan. Toen die de bewoner zag, sloeg de persoon op de vlucht. De verdachte sprong op een fiets en reed via de brandgang weg in de richting van de Professor Kraussstraat. Het slachtoffer ontdekte kort daarna verse inbraaksporen op het raamkozijn. Door de schrik belde het slachtoffer pas tien uur later de politie. Een agent van team Delft nam de aangifte op en sprak met het slachtoffer over het belang van direct melding doen bij een verdachte situatie.



Deze situatie is een goed voorbeeld waarbij onmiddellijk 1-1-2 gebeld mag worden. Agenten kunnen direct in de omgeving op zoek gaan naar de verdachte, dus is de kans groter dat de verdachte aangehouden wordt.



Verdachte omstandigheden? Bel 1-1-2

Bel 1-1-2 voor spoedeisende hulp. Wanneer uw of iemand anders leven in direct gevaar is of iemand zwaar gewond is en dringend hulp nodig heeft.

Ook wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord of een inbraak.

Dit nummer is ook bereikbaar bij verdachte omstandigheden. Bijvoorbeeld als u vreemde personen rond auto’s of huizen ziet.



Doorgeven waar en welke hulp nodig is

Wanneer u 1-1-2 belt, geef dan door:

- wat er aan de hand is;

- waar er hulp nodig is;

- welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of ambulance.

De centralist verbindt u onmiddellijk door met de juiste hulpdienst in uw regio.



Geen spoed, wel hulp nodig

Is de situatie niet verdacht, levensbedreigend of op heterdaad? Bel dan 0900-­8844. Bijvoorbeeld bij: verkeerd geparkeerde auto's, burenruzie, baldadig gedrag en overlast.