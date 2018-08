70-jarige man aangehouden voor dealen vanuit woning Zevenkampse Ring

Buurtbewoners deden overlastmeldingen bij de wijkagent over een woning aan de Zevenkampse Ring. Er zou drugs gedeald worden vanuit de woning. De wijkagent schakelde het flexteam in. Agenten van dit team hielden de woning enkele dagen in de gaten en zagen dat er veel korte bezoekjes aan de woningen werden gebracht door uiteenlopende mensen. Gisteren werd een man na zo’n bezoekje gevolgd en even verderop aangehouden. Na fouillering bleek de man twee ponypacks met cocaïne bij zich te hebben.



Doorzoeking

Later op de avond verliet de bewoner het pand. Ook hij werd door de agenten van het flexteam gevolgd. Deze zagen dat de man op een nabij gelegen winkelcentrum een korte ontmoeting had met vermoedelijk een klant. Hierna is de bewoner op straat aangehouden. In de auto van de 70-jarige Rotterdammer werden meerdere ponypacks gevonden. Ook zijn woning werd doorzocht. Ook hier lagen meerdere ponypacks, pepperspray en een ploertendoder.