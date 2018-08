Politie blijft waarschuwen voor oplichters aan de deur

Tilburg - Al enige tijd krijgen we opvallend veel meldingen over babbeldieven in Tilburg en omgeving. Uiteraard zet de politie alles in het werk om de daders op te sporen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom willen we opnieuw aandacht vragen voor deze nare diefstalmethode en de preventietips. Deze laffe oplichters slaan bij voorkeur toe bij mensen van 60 jaar en ouder. Ze weten zich vaak op slinkse wijze met een smoesje bij u binnen te praten. Trap er niet in, laat ze niet binnen.