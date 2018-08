Jongen ernstig gewond bij steekincident

De verdachte, een negroïde man in donkere kleding, ging er op de fiets vandoor. Meerdere politie-eenheden hebben hem gezocht, maar nog niet gevonden. Uit het eerste onderzoek bleek wel wie hij waarschijnlijk is. We vermoeden dat een conflict binnen het drugscircuit aanleiding is geweest voor het steekincident. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn nek en ligt in het ziekenhuis.