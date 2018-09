Oplospercentage Bureau Brabant zaken gestegen naar 39 procent

Iedere week keken er gemiddeld 200.000 mensen naar Bureau Brabant. Het vorige seizoen legden we jullie 152 zaken voor. In 59 zaken konden we één of meer aanhoudingen verrichten. Straatrovers, overvallers, geweldplegers, inbrekers, dieven, brandstichters… In totaal hebben we maar liefst 91 verdachten aangehouden. Dit aantal kan nog oplopen omdat sommige zaken nog volop in onderzoek zijn.

Natuurlijk vragen we ook dit seizoen weer jullie hulp bij het oplossen van nieuwe misdrijven. Deze zaken zijn terug te vinden op onze website: www.politie.nl/gezocht-en-vermist/bureau-brabant. Daar kunnen jullie tevens de videofragmenten bekijken en als je belangrijke informatie hebt: het tipformulier invullen. Bellen kan ook via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Voor alle opgeloste zaken geldt: bedankt voor het meedenken! Blijf dat vooral in het komende seizoen ook doen.