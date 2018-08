Buurtbewoners terug in eigen woning na dreigement

Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed van alcohol was toen hij woensdagavond zijn telefonische dreigement deed. Aanleiding voor zijn daad zijn persoonlijke problemen. De man blijft in hechtenis zitten en is donderdag gehoord over het voorval. Hij zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie heeft afgelopen nacht en ook nog donderdag, met een speurhond, onderzoek gedaan in de woning. Daarbij zijn géén explosieven aangetroffen.

De wijkagent van het politie wijkteam Arcen / Lomm / Velden is donderdag in de wijk aanwezig voor buurtbewoners die nog vragen hebben over het incident.