Man aangehouden na dreigement vanuit woning

Onderhandelaars van de politie hielden contact met de man. Uit voorzorg en met het oog op de veiligheid zijn acht woningen rondom de woning van de man ontruimd. De bewoners van deze woningen zijn opgevangen in de nabijgelegen sporthal. De straat werd door brandweer en politie afgezet.

De aangehouden bewoner belde eerder op de avond, rond 22.00 uur, met de politie. Hij gaf tijdens dit telefoongesprek aan dat hij explosieven in huis had en dat hij deze tot ontploffing wilde brengen. Politieonderhandelaars hielden daarop contact met de man. Het arrestatieteam kon de man rond 00.30 uur aanhouden in de woning. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Er wordt onderzoek verricht in de woning. Zodra het 'sein veilig' is gegeven mogen de buurtbewoners terug naar huis.