Politie hecht aan contact met de wijk

‘Als politie willen wij in contact zijn met de burger, de wijk en lokale gemeenschappen’, benadrukt Liesbeth Huyzer van de korpsleiding. ‘We beseffen dat politiebureaus ons zichtbaar maken in de wijk. Het vertrouwde bureau dichtbij verdwijnt in een aantal wijken en dat doet pijn. Toch zijn we op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. Deze andere manier van contact zal soms wennen zijn, maar wij blijven samen met de bewoners werken aan veiligheid in de wijken’, aldus Huyzer. Agenten hebben contact met bewoners door initiatieven als mobiele wijktafels en spreekuren in bibliotheken en gemeentehuizen. Daarnaast staan veel teams en wijkagenten via sociale media in verbinding met bewoners. Ook hebben agenten middelen om hun werk vanuit een politieauto of een andere plek te doen. Zij wachten dus niet op het politiebureau op meldingen.