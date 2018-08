Schietincident op Westerval (N18) bij Enschede in Opsporing Verzocht

De politie kreeg rond 20.40 uur een melding dat de bestuurder van een grijze Opel Corsa was beschoten vanuit een witte Peugeot. Enige tijd later werd het slachtoffer in de grijze Opel Corsa aangetroffen op de Mooienhof. Hij bleek ongedeerd en verklaarde op de Westerval te zijn beschoten. Op grond van de verklaring van het slachtoffer kon de politie dezelfde avond nog zes mannen aanhouden. Het gaat hierbij om mannen van 19, 21, 22, 23 en 25 jaar uit Enschede en een 23-jarige man uit Rotterdam. De zes verdachten zijn in verzekering gesteld.

Reconstructie

Om de exacte toedracht van het incident te achterhalen heeft de politie een onderzoek ingesteld. Op dit moment is nog niet helder wie er op de auto van het slachtoffer heeft geschoten. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets gezien hebben die bewuste zondagavond in of rondom Enschede. Hiervoor wordt aandacht besteed aan deze zaak in Opsporing Verzocht. De afgelopen week zijn er verschillende opnames geweest in (de omgeving van) Enschede. Om het overige verkeer niet te hinderen of in gevaar te brengen is o.a. gefilmd op Vliegveld Twente.

De uitzending van Opsporing Verzocht begint dinsdagavond om 20.30 uur op NPO1 en zal de volgende dag om 12.15 uur worden herhaald op NP2.

2018303770 JT