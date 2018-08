Oproep getuigen aanrijding met letsel

Rond 08.50 uur kreeg de politie de melding dat een automobilist in een rode personenwagen na een aanrijding was doorgereden. De man heeft op zijn rijroute van het 24 Oktoberplein, via de Lessinglaan, de Cartesiusweg, bij het kruispunt Marnixlaan – Amsterdamsestraatweg een fietser aangereden. Daarna reed hij door en de politie werd gealarmeerd. Twee agenten op de motor waren in de buurt en keerden om de automobilist te achterhalen. De 19-jarige doorrijder had op dat moment al een muur van een horecagelegenheid geschampt aan de Zweder van Zuylerweg en was tot stilstand gekomen. Hij is daarop aangehouden voor nader onderzoek en verhoor. De fietser liep licht letsel op door de aanrijding.

De politie zoekt getuigen voor aanvullende informatie. Personen die de man hebben zien rijden op het 24 Oktoberplein, daarna op zijn route of bij de aanrijding, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie in Utrecht via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.