Verdachte aangehouden voor twee overvallen

Rond 20.00 uur kwam een gewapende man een winkel binnen op de Seinedreef. Hij bedreigde het personeel. Op het moment dat er werd geroepen dat de politie was gealarmeerd, sloeg de man op de vlucht. Drie kwartier later werd een winkel op de Damstraat overvallen. De verdachte ging er na de overval op een fiets vandoor. Met hulp van een getuige, die de verdachte in beeld had, konden agenten hem even later op de Koetsveldstraat aanhouden. De man zit vast voor beide overvallen en de recherche heeft de zaak in onderzoek.