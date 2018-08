Hennepkwekerij aangetroffen in schuur

In de schuur werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met 45 planten. De kwekerij werd ontmanteld en de politie heeft een 48-jarige verdachte aangehouden.

Hennep thuis?

De politie krijgt regelmatig vragen over het thuis telen van hennep. Of het bijvoorbeeld is toegestaan om een paar plantjes te hebben, voor prive-gebruik. Om kort te gaan: het kweken van hennep is verboden. De informatie hierover is na te lezen op onze website -> informatie hennep

2018090469