Slachtoffer straatroof Tongerenstraat

De dader is weggerend vanaf de Tongerenstraat in de richting van het Holendrechtplein en had het volgende signalement:

Man

2 m lang

Donker getint

Opvallend grote neus

Zwarte pet

Zwarte jas

Donkere spijkerbroek

Witte sneakers

Was u getuige of heeft u informatie over deze straatroof, neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie en beeldmateriaal kan men ook delen via het tipformulier.