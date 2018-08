Drugsvangst dankzij anonieme melding

Een anonieme melder nam contact op met de politie over een mogelijke opslagplaats van verdovende middelen in een woning boven een coffeeshop. Er zou daar een grote hoeveelheid softdrugs liggen en de coffeeshop zou via deze woning bevoorraad worden. Hierop stelde de politie een onderzoek in. Tijdens het onderzoek troffen agenten in een hermetisch afgesloten ruimte negentien kilo wiet en hasj en12.000 joints aan. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Rechercheurs doen onderzoek naar de verdachten.