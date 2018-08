Inbreker op heterdaad aangehouden

Een surveillerende wijkagent zag de verdachte rond 08:00 uur fietsen in de buurt van de Colijnlaan. De agent herkende de man, omdat hij een bekende is van de politie en gesignaleerd stond. Toen de man de wijkagent zag ging hij er vandoor in de richting van het Wilhelminapark. Tijdens zijn vlucht zag de wijkagent dat de verdachte verschillende spullen probeerde weg te gooien.

De verdachte probeerde zich vervolgens te verbergen in het Wilhelminapark. Het park werd daarop afgesloten door agenten die waren opgeroepen. De verdachte probeerde weg te komen door het water in te springen en naar de overkant te zwemmen. Een politiehond ging achter de man aan, maar de verdachte wilde niet stoppen ondanks aanroepen. Hij werd vervolgens gebeten door de politiehond, waarop de man alsnog aangehouden kon worden.

Agenten bekeken de spullen die de man bij zich had, en zagen dat deze vermoedelijk afkomstig waren uit een woning aan de Teding van Berkhoutlaan. Bij deze woning bleek inderdaad ingebroken te zijn. De bewoners van de woning waren niet thuis, zij zijn door de politie ingelicht.

De verdachte, een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zal worden gehoord.