Brand La Fontainestraat aangestoken

Inpandig werden na het blussen van de brand de resten van een hennepkwekerij aangetroffen. De politie had de specifieke woning juist op het oog om deze week te bezoeken, omdat er in twee weken twee meldingen waren binnen gekomen dat er zich mogelijk op dat adres een hennepkwekerij zou bevinden. Nog voordat dit bezoek kon worden afgelegd, werd de woning in de as gelegd. Er vielen geen gewonden.