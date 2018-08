Integrale controle op mobiel banditisme

De controleplaats was dit maal, donderdag 30 augustus 2018 vanaf 15.00 uur, ingericht aan de Koningsoordlaan. Het verkeer wat over de Burgemeester Bechtweg reed werd gescand. In totaal werden er door het ANPR systeem (Automatic Number Plate Recognition=automatische nummer plaat herkenning) bijna 10.000 kentekens gescand. Het systeem gaf in 97 gevallen een ‘hit’, deze auto’s werden gecontroleerd.

Alle diensten hadden voldoende zaken om te controleren. Er is veel informatie opgedaan over (buitenlandse) bestuurders. Enkele chauffeurs hadden nog boetes open staan. Wat opviel was dat veel bestuurders hun rij- en/of kentekenbewijs niet konden tonen. In het kader van de cao acties is er niet bekeurd voor verkeersovertredingen behalve twee bekeuringen voor bestuurders die een kind in de auto hadden die niet op een fatsoenlijk wijze in een stoeltje of in de gordels zat. Twee mannen hadden nog een gevangenisstraf, één va 7 dagen en één van 29 dagen, openstaan en konden die meteen gaan uitzitten.