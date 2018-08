Man aangehouden met twee nepvuurwapens

Eerder deze maand was het zowel in Eindhoven als Helmond raak toen de politie in het uitgaansleven twee nepvuurwapens aantroffen. Daarnaast werd in juni nog een arrestatieteam ingezet in Eindhoven na een melding over wat achteraf een nepvuurwapen bleek te zijn. Iedereen met een nepwapen is strafbaar. Kijk voor meer informatie op de speciale themapagina over nepvuurwapens.