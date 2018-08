Verdachte van steekincident aangehouden

Bij dat steekincident, donderdagmiddag rond het middaguur, raakte een 17-jarige jongen uit Eindhoven ernstig gewond aan zijn nek. Hij werd in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer.



De verdachte ging er op de fiets vandoor, maar uit een eerste onderzoek kwam al wel naar voren wie hij vermoedelijk was. Na verder onderzoek kon de politie deze 28-jarige Eindhovenaar uiteindelijk aanhouden in een woning in zijn woonplaats. De politie vermoedt nog steeds dat een conflict binnen het drugscircuit aanleiding is geweest voor het steekincident. Dat zal echter uit verder onderzoek moeten blijken.