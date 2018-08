Aanhoudingen verdovende middelen

De politie Heuvelland heeft recentelijk meerdere meldingen ontvangen over een overlastgevende groep jongeren in de kern Vaals. De groep zou diverse vernielingen en een diefstal gepleegd hebben. In samenwerking met de gemeente Vaals, de wijkagenten en het basisteam Heuvelland werd er een onderzoek ingesteld naar de gepleegde vernielingen en diefstal. Daarop zijn vorige week vier jongeren aangehouden voor het veroorzaken van overlast, vernielingen en diefstal.



Het onderzoek werd daarna voortgezet. Daaruit rolde afgelopen woensdagavond nog twee aanhoudingen. Bij een doorzoeking van een woning in Vaals werd ruim 240 gram hennep, een kleine 470 gram xtc-poeder en meer dan 70 xtc-pillen in beslag genomen. De 18-jarige en 25-jarige man die verbleven in de woning werden aangehouden.