Speciaal telefoonnummer 088-168 89 99 opgeheven

Vanaf het moment dat op 22 augustus jl. de naam en foto van de verdachte in het onderzoek bekend is gemaakt, is dit telefoonnummer ruim 1.600 maal gebeld. Tussen al die tips en informatie zat de gouden tip. Dankzij een oplettende getuige in Spanje, kon afgelopen zondag de 55-jarige verdachte in Spanje aangehouden worden.

Bereikbaar

De hoeveelheid tips die binnenkomt, is afgelopen dagen enorm afgenomen. Vanaf nu is het algemene nummer van de politie (0900-8844) weer bereikbaar voor meldingen.

Wordt het speciale telefoonnummer de komende dagen toch nog gebeld, dan wordt dit automatisch doorgeschakeld naar de 0900-8844 centrale.

Woordvoering onderzoek

Vanaf vrijdag is het Openbaar Ministerie Limburg belast met de woordvoering in het onderzoek Nicky Verstappen via het nummer 06-22483500.