Man gewond bij steekincident

Rond 09.42 uur kreeg de politie een melding over een steekincident. Het slachtoffer, een 24 jarige man uit Zwolle, meldde zich bij een nabijgelegen verzorgingstehuis. De man werd met lichte verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De politie deed onderzoek en de oorzaak voor het steekincident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. De politie heeft zicht op de dader. Na het incident is hij er met een auto vandoor gegaan.

2018393055 AC