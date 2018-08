Politie zoekt overvaller tankstation Dordrecht

Vanmorgen rond 7.00 uur kwam de medewerkster vanuit de keuken naar de balie lopen toen de man binnenkwam. Hij droeg een capuchon, had een masker op en kwam met een vuurwapen in zijn hand op de verkoopster af. Hij riep om geld en sigaretten. Die spullen kreeg hij en stopten ze in een grote rode boodschappentas. Hij ging er vervolgens lopend vandoor richting het Halmaheiraplein. De medewerkster bleef geschrokken, maar ongedeerd achter. De politie was er snel en stelde meteen een onderzoek in en bekijkt de de camerabeelden.

Heeft u iets gezien of gehoord?

De man overviel vanmorgen rond 7.00 uur het pompstation, en ging weg via het Halmaheiraplein. Heeft u hem zien aankomen of zien weggaan of heeft u andere informatie? De man is tussen de 20 en 30 jaar oud. Alle informatie is welkom op 0900-8844, of als u liever anoniem blijft, bel dan via 0800-7000. Of vul onderaan het tipformulier in.