Amokmaker na belediging machinist aangehouden

De politie kwam snel ter plaatse; het veilig kunnen uitvoeren van een publieke taak heeft immers hoge prioriteit bij de politie. De 51-jarige machinist vertelde dat hij kort ervoor in het gezicht was gespuugd door een reiziger. Hij was een conducteur te hulp geschoten die woorden had gekregen met deze man. De man spuugde daarop de machinist in het gezicht, waarop de politie erbij werd geroepen . Na een korte zoektocht werd de man (een 34-jarige man uit Markelo) in de buurt aangehouden. Deze gedroeg zich behoorlijk recalcitrant, maar dat verhinderde niet dat hij naar het bureau werd meegenomen.

2018349463 RL