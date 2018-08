Ernstig eenzijdig ongeval

In de auto zaten vier personen. Een man, vrouw en kind werden met een ambulance met niet nader bekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht; één kind bleef ongedeerd. Later bleek het ongeval alsnog een dodelijke afloop te hebben. De vrouw die zwanger was, verloor haar ongeboren kindje.

De politie stelt nader onderzoek in naar de toedracht. Het voertuig is voor technisch sporenonderzoek in beslag genomen.

2018350817 ^MJV