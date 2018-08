Man gewond, één aanhouding

De politie kreeg rond 05.40 uur de opdracht om naar een woning aan de Tinnegieter te gaan. Hier troffen zij het slachtoffer aan die een verwonding had aan zijn nek. Meerdere mensen waren aanwezig in de woning, echter kon niemand precies vertellen wat er was gebeurd. Wel kon het slachtoffer zijn belager aanwijzen die vervolgens werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer hoefde niet per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden.

2018151028