Tieners aangehouden voor slechte grap

Rond 17.00 uur drukte een medewerker van de bank op de noodknop en kregen de agenten de informatie dat de jongens richting een hotel in de buurt waren gerend. Op de Gasthuissingel werden twee jongens gezien die voldeden aan het signalement. De jonge Haarlemmers konden worden aangehouden met behulp van de politiehond. Eén van de jongens pleegde zoveel verzet, dat de hond moest ingrijpen. Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de andere tiener was niet echt behulpzaam en was recalcitrant.

Op het politiebureau werd uiteindelijk besloten om de twee jongemannen naar huis te sturen. Vermoedelijk ging het om een zeer slechte grap en had het drietal niet de intentie om een daadwerkelijke overval te plegen. Waarschijnlijk hebben zij nu wel hun lesje geleerd.

2018150570