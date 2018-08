Agressieve man moet nog 24.000 euro schadevergoeding betalen

De man is aangehouden en als hij in de boeien zit dan begint hij de politieagenten te beledigen. Bij onderzoek in de woning treffen ze twee mannen aan die in goede gezondheid verkeren. In de woning treft de politie wel een ploertendoder aan, die zij in beslag nemen. De verdachte, zonder vaste woon en verblijfplaats, is overgebracht naar het bureau. Daar blijkt dat hij nog 21 dagen gevangenisstraf open heeft staan en een schadevergoeding moet betalen van 24.000 euro in een andere zaak waarin hij is veroordeeld.