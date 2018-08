Zakkenrollers op heterdaad betrapt

Evenementen zijn geliefd bij zakkenrollers. Het is gezellig druk in de stad en mensen staan dicht op elkaar. Dit is de ideale situatie voor zakkenroller om – vaak ongemerkt – hun slaag te slaan en er vervolgens ongezien vandoor te gaan. De politie zet samen met partners onder het motto: ‘Snel gezien, snel gejat’ alles op alles om de strijd met zakkenrollers aan te gaan.