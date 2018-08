Fietsster zwaar gewond na aanrijding door busje

De automobilist die op de Lombardstraat, een eenrichtingsweg, reed werd geconfronteerd met een paal in de weg. Deze paal markeert het voetgangersgebied . De man reed vervolgens achteruit en zag daarbij het slachtoffer over het hoofd. Zij raakte zwaar gewond en is met een spoedtransport overgebracht naar een ziekenhuis. De echtgenoot van het slachtoffer die getuige was van de aanrijding krijgt de hulp die hij nodig heeft.