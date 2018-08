Verdachte met paintball geweer zorgt voor ophef

Rond half zeven kregen agenten verschillende meldingen dat er in de omgeving van de Bankasingel werd geschoten. Al snel kwam het voertuig in zicht van waaruit geschoten zou zijn. Een van de inzittenden had een nieuw paintball geweer gekocht en daarmee vanuit de auto geschoten.

De 19-jarige jongen is aangehouden. Het geweer en bijbehorende paintballs zijn in beslag genomen.