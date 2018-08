Aanhouding na vernielingen aan auto’s

Agenten kreeg een melding dat in de Kloosterstraat een man vernielingen pleegde aan auto’s. het zou gaan om een blanke kalende persoon die twee tassen bij zich zou hebben. Agenten zagen de bedoelde man lopen op de Kerkstraat en hebben hem aangehouden. Hij kwam erg zenuwachtig en verward over. Van een auto in de Pastoor Doensstraat is de ruitenwisser aan de achterzijde afgebroken. Ditzelfde is ook gebeurd bij een auto die geparkeerd stond op het Jan van Gilsplein. Ook zou hij volgens de getuige het achterlicht van een fiets getrapt hebben die bij de supermarkt stond. De verdachte is ingesloten. Vanwege zijn psychische toestand is er overleg met de GGZ.