Dodelijk verkeersongeval

Hulpdiensten rukten vanmorgen massaal uit na een melding van een ernstig verkeersongeval op de A-58, op het gedeelte tussen Tilburg en Bavel, in de rijrichting Breda. Brandweer, ambulancedienst en politie werden gealarmeerd. Ter plaatse was spraken van een aanrijding waarbij drie auto’s betrokken waren. Een van de betrokkenen bleek te zijn overleden. Een man en een vrouw raakten gewond en werden voor onderzoek met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer werd omgeleid. Politie is doende om nabestaanden van de overledene te informeren.