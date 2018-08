Man aangehouden voor huiselijk geweld

Agenten kregen omstreeks 20.15 uur de melding om naar een adres in de wijk Reeshof te rijden. Daar zou volgens een buurtbewoner een vrouw geprobeerd hebben uit een bovenraam naar buiten te klimmen. Ze werd echter door een man bij haar keel gepakt en terug de woning ingetrokken. Agenten belden aan waarna een een angstig kijkende vrouw open deed. De dienders zagen dat de vrouw kennelijk gewond was, haar kleding zat onder het bloed. Uit haar relaas bleek dat haar vriend, die zich boven in een slaapkamer bevond, haar met een mes gestoken had. Zij werd met een ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd door de politie aangehouden. Hij is vastgezet.