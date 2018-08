Politie onderzoekt schietincident Roosendaal

Nadat een omwonende omstreeks 05.05 uur schoten heeft gehoord belt deze de politie. Opgeroepen agenten zien ter plekke een personenauto met hoge snelheid over het terrein rijden. Met een dienstvoertuig is snel de uitrit geblokkeerd en de bestuurder kon geen kant meer op. In de auto zitten twee mannen. Tijdens hun fouillering komt uit een tasje van de bijrijder een grote zak met 13 gripzakjes cocaïne tevoorschijn. Deze 20-jarige man uit Roosendaal is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.