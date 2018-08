Straatrovers maken geld 16-jarige jongen afhandig

De Ulvenhoutse jongen deed aangifte. Hij vertelde dat hij met een vriend even op een bankje in het parkje aan de Hertog Hendriklaan had gezeten. Hierna liep hij nog even naar de vijver. Op dat moment kwamen er twee mannen aangelopen. Een van die mannen pakte de telefoon van aangever van het bankje en riep dat tegen hem dat er om de telefoon terug te krijgen betaald moest worden. Hij pakte uit zijn rechterbroekzak een schroevendraaier en dreigde daar mee. De vriend van aangever kreeg een flinke duw tegen zijn borst. Uiteindelijk heeft de aangever het geld uit zijn portemonnee gegeven waarna hij zijn telefoon terug kreeg. De straatrovers renden daarop weg waarna de slachtoffers 112 belden.