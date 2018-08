Verwarde man aangehouden voor vernieling auto

Omstreeks 15.35 uur rijdt een vrouw met haar personenauto vanaf de Boulevard richting de Van Beethovelaan. Wanneer zij de afslag neemt ziet zij iets op haar afkomen dat met een knal op haar auto terecht komt. Nadat zij is gestopt en uitgestapt bemerkt de vrouw dat er een gat in haar motorkap zit. Uit dat gat steekt een deel van een stok. In eerste instantie denkt het slachtoffer dat het om een afgevallen boomtak gaat. Echter een eindje verderop staat een verwarde man met een stok naar het verkeer te gooien en te roepen. Wanneer de man op haar af komt lopen belt de vrouw de politie. De verdachte scheldt en tiert en beschadigd opnieuw de motorkap door er op te krassen. De verwarde man is door agenten meegenomen en overgedragen aan de psychische hulpverlening.