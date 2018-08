Verdachte aangehouden voor brandstichting in portiek van flat

In een portiek van de flat had papier in brand gestaan en op basis van onderzoek bleek er sprake te zijn van brandstichting. Direct werd er een onderzoek ingesteld naar deze brandstichting. De verdachte, een man van 43 jaar oud uit Hoogezand, werd op basis van het opsporingsonderzoek aangehouden. De man werd na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau en hij werd ingesloten. De man zal worden verhoord.

Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte ook een rol heeft gespeeld bij eerdere brandstichtingen van de afgelopen periode in de (directe omgeving van) de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand. Met name de afgelopen week zijn er branden geweest waarbij de politie uitgaat van brandstichting. Zolang het onderzoek loopt blijven de genomen maatregelen van kracht.