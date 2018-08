Hennepkwekerij ontdekt bij brand in woonwijk

Nijmegen - Een hennepkwekerij in een huis aan de Voorstenkamp in Nijmegen heeft zaterdag tot een brand geleid. Bij de hulpdiensten kwam ’s avonds rond half acht een melding binnen van de brand. De brandweer zag bij het blussen al snel dat er een hennepkwekerij in het huis zat.