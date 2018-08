Inrijden op politieman

De politie is een onderzoek gestart naar de bestuurder van deze auto en is op zoek naar getuigen. Heeft u het incident zien gebeuren? Of heeft u de auto, een donkerkleurig klein model, vlak voor of na het incident zien rijden in de buurt van de Wittevrouwenstraat? Belt u dan met de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000