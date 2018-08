Getuigenoproep overval telecomwinkel

Toen de eigenaar geld tevoorschijn haalde werd hij bedreigd met een mes door de overvaller. Nadat er geld was buit gemaakt ging de man er vandoor. De vrouw heeft vermoedelijk tijdens de overval de winkel verlaten. De eigenaar ging achter de overvaller aan en zag hem achter in een Citroen C3 stappen met een Italiaans kenteken. Onduidelijk is of de vrouw ook in de auto zat. De auto reed weg in de richting van de Peperstraat.

De politie wil graag in contact komen met mensen die zaterdagmiddag op of in de omgeving van de A.F. de Savornin Lohmanstraat iets verdacht hebben gezien of die de Citroen C3 hebben zien rijden. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2018151320