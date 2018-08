Man gewond na verkeersruzie

Bij een stoplicht ging het slachtoffer met zijn auto naast het bumperklevende voertuig staan en sprak door het raam de bestuurder aan op zijn rijgedrag. Hierop stapte een man die achterin de auto zat uit en gaf de 28-jarige man een vuistslag. Het slachtoffer stapte uit en er ontstond een worsteling tussen de twee mannen waarbij de man uit Heerhugowaard ten val kwam. Toen hij op de grond lag werd hij geslagen en geschopt door zowel de man als de bestuurder van de auto.

Toen zij vertrokken bleek het slachtoffer een flinke wond bij zijn oogkas te hebben opgelopen. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht en werd daar behandeld aan zijn verwonding waarna hij naar huis kon. De inzittende en de bestuurder van de auto werden even later aangehouden op de Laat in Alkmaar. Dit zijn respectievelijk een 21-jarige en een 20-jarige man uit Alkmaar. Een 15-jarig meisje dat ook in de auto zat werd aangehouden maar korte tijd later vrijgelaten. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Bent u getuige geweest van dit incident? Neem dan contact op met de politie in Alkmaar op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief).

2018151525