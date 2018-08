Agent in vrije tijd belaagd door man met steekvoorwerp, politie zoekt getuigen

De man vroeg in het Engels de weg naar Delft waarna de agent dit uitlegde. De agent vertelde aan de man dat lopen op die locatie gevaarlijk is en vroeg hem om mee te lopen. De man weigerde, liep weg en rukte zich los toen de agent hem had vastgepakt nadat een auto hem bijna aangereden had. Mogelijk was de man bang dat hij te maken had met een nepagent. De man rende de weg op waardoor een auto met drie inzittenden moest afremmen. De man sprak de bijrijder aan wilde hulp van de personen. Deze bevestigden echter dat de agent echt was nadat deze zijn legitimatiebewijs had laten zien. De man haalde hierna uit naar de bijrijder en sloeg hem. De agent wilde de man hierop aanhouden, maar deze verzette zich, spande zich aan en trok even later een voorwerp uit zijn broekzak. Hiermee maakte hij steekbewegingen naar de agent. De agent staakte de aanhouding omdat de man zich behoorlijk verzette en hem aanviel om hem te verwonden. De man rende op de agent af en stopte even later waarna hij een echtpaar in een auto staande hield. Deze namen de man mee nog voordat de agent zich goed kon legitimeren. Het echtpaar is achterhaald en is inmiddels gehoord. Het onderzoek naar de identiteit van de man wordt voortgezet.