Man gewond na straatroof

Hij had lachgaspatronen te koop aangeboden en daar was interesse voor van een man uit Rhoon. Het slachtoffer meldde zich om 04.30 uur bij een flat aan de Saffierlaan in de hoop zijn ‘handeltje’ daar te verkopen. Dat liep echter anders. Hij werd bedreigd met (vermoedelijk) een vuurwapen en werd, nadat er nog een tweede dader was bijgekomen, ook nog een stukje in zijn eigen auto meegenomen. Die gingen er kort daarna vandoor, de verkoper licht gewond achterlatend.



De politie stelde direct een onderzoek in, maar de daders zijn nog niet gevonden. Ter plaatse werden ook sporen veilig gesteld.