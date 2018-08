Politie onderzoekt inbraak bij juwelier

De twee hebben voor de inbraak uitgebreid de tijd genomen door een hek te forceren en een ruit te vernielen. Daarna is in ieder geval één van de daders met de buit, bestaande uit dure sieraden, gevlucht via de Voermanweg. Hij had een sporttas bij zich.



De politie is opzoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben van de vlucht van deze man. Het zou om een grote man gaan, die het winkelcentrum om ongeveer 06.10 uur verliet. Zoals gezegd met een zware sporttas in zijn handen.



Heeft u informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek naar deze inbraak? Belt u dan met de politie op 0900-8844of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.