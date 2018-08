Aangehouden vanwege veroorzaken ernstige geluidsoverlast

De politie kreeg de nacht van zaterdag op zondag diverse meldingen van buurtbewoners dat een man luid schreeuwend over straat liep. Agenten waarschuwden de man om op te houden. Deze waarschuwing hielp echter niet want kort daarna werd gemeld dat de man zich weer op straat bevond en dreigende teksten riep naar buurtbewoners, die begonnen terug te reageren. Hierop hebben de dienders de man aangehouden ter zake het veroorzaken van rumoer en burengerucht. Hij is bekend bij hulpverlening. De politie heeft in de afgelopen weken al vaker interventies gedaan vanwege de overlast die de man veroorzaakt.