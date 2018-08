Dronken en onverzekerd achter het stuur

Eenmaal binnen in het bureau gedraagt de verdachte zich erg recalcitrant en wil wederom niet meewerken aan een ademanalyse. Kort daarop kiest hij toch eieren voor zijn geld en wordt bij hem een test gedaan. Daaruit blijkt dat hij meer dan 3,5 maal het toegestane alcoholpercentage heeft overschreden (800 ug/l). Vervolgens blijkt ook nog dat zijn rijbewijs al eerder ongeldig is verklaard, zijn auto niet verzekerd is en bovendien niet voorzien van een geldige APK. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.