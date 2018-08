Gehandicapte Tilburger slachtoffer straatrover

De 54-jarige Tilburger deed aangifte. Hij vertelde dat hij via de Spoorlaan en het NS-Plein de Koestraat in fietste. Vanwege een handicap heeft hij moeite met draaien. Hij zag een man staan die vragend riep of hij moest helpen. Hij antwoordde ontkennend en fietste door. Hij zag dat dezelfde man hem toch achterna fietste. Hij stopte en stapte af. Hij voelde dat er een hand op zijn schouder gelegd werd. Hij draaide om en zag dat het die ‘hulpvaardige’ man was. De man riep iets wat hij niet kon verstaan. Tegelijkertijd voelde hij dat zijn portemonnee door die persoon uit zijn broek gehaald werd. De aangever pakte het T-shirt van de straatrover vast dat scheurde. Het slachtoffer verloor tijdens het tumult zijn evenwicht, liet het shirt los en viel met zijn hoofd op de grond. Hierop is de dief weggefietst in de richting van het Rosmolenplein. Het slachtoffer liep schaafwonden aan het gezicht en aan zijn benen op. De verdachte had een getint uiterlijk, was ouder dan 45 jaar en had kort grijs gemillimeterd haar.